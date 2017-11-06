В минувшие выходные было зарегистрировано более 30 ДТП

Два человека погибли, а еще 40 получили травмы в результате аварий, произошедших в минувшие выходные. Всего по стране было зарегистрировано тридцать одно ДТП.

C 3го по 5ое ноября сотрудники полиции выявили более 40 водителей, находящихся под мухой, и еще около семисот любителей острых ощущений.

А еще 51 человек был оштрафован за распитием спиртных напитков в общественных местах.