Умер бывший футболист тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра

В Бразилии скончался бывший футболист тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра. 25-летний защитник умер в результате сердечного приступа. Трагедия случилась, когда он играл в футбол с друзьями.

Тейшейра выступал за желто-черных в первой половине этого года и вместе с ней сделал золотой дубль - выиграл чемпионат и Кубок Молдовы.

Летом футболист вернулся в Бразилию, но в Тирасполе рассчитывали на его возвращение в перспективе. В Европе Тейшейра также играл за словацкие е клубы "Кошице" и "Дукла", английский "Сток Сити".

Тейшейра получил гражданство Словакии, играл за молодежную сборную страны. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким ДиОнатана. Он навсегда останется в наших сердцах", отмечается в сообщении футбольного клуба "Шериф".