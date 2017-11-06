Поисковик рассказал об аномалиях на перевале Дятлова

Рудольф Седов, участник группы поиска пропавших туристов на перевале Дятлова, рассказал подробности поисковой операции в 1959 году.

Во время поисков на одном из склонов было обнаружено огромное обледенелое пространство, вспоминает современник дятловцев, мастер спорта международного класса Рудольф Седов.

«Нам объяснили, что это радиационное таяние, обычное в горах. Я, сколько ходил по этим годам, никогда подобного не видел. На мой взгляд, могло быть тепловое воздействие. Но нас туда не пускали, сказали, что там проверено все», — приводит «Комсомольская правда» слова поисковика.

Любопытно, что, кроме Рудольфа Седова, о той самой наледи лишь вскользь упоминали поисковики Сергей Согрин и Владислав Карелин. Очевидно, она очень смутила во время поисков молодых туристов, и они до сих пор уверены, что это было какое-то тепловое воздействие.

Спустя столько лет сложно предположить, от чего она могла образоваться. Но точно не от холодного зимнего солнца. Словно некий объект опустился с неба и горячими парами нагрел снег. Разумеется, это наши фантазии.

Поисковая группа из 10 человек, сделала вывод, что произошло что-то странное. Седов заявил, что в небе над перевалом группа видела огромные огненные шары. Он предположил, что на перевале Дятлова могли проводиться какие-то исследования или испытания, передает Моя планета.