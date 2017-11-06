Восемьдесят девять учащихся IX и X классов из Кишинева ответили в ходе опроса, что в последние 30 дней выкурили от одной до пяти сигарет в день. Еще 41 учащийся выкурил по шесть и десять сигарет, а 30 учеников – даже более 20 сигарет в день. Результаты опроса о использовании вредных веществ подростками и предподростками (недавно и на протяжении всей жизни) представлены Главным управлением образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев, передает IPN.
В общей сложности, 2679 учащихся из 22 общеобразовательных заведений из всех секторов столицы ответили на вопросы анкеты. На вопрос, как часто употребляли пиво за последние 30 дней, 122 из учеников ответили, что потребляли больше 40 раз, 67 учащихся отметили, что потребляли от 20 до 39 раз, а 560 – один или два раза. В случае 1823 учащихся, ответ был отрицательным.
На вопрос, как часто были пьяными в течение всей жизни, 253 учащихся ответили, что три-пять раза, десять ответили – 19 раз, а 50 учащихся были пьяными на протяжении жизни более чем 40 раз. В случае 1512 респондентов этого никогда не было.
Возраст первого потребления алкоголя составляет более 15 лет в случае 598 учащихся, 14 лет – в случае 582 учащихся и 11 лет или меньше – в случае 339 учащихся. На вопрос о том, где потребляют чаще всего алкоголь, 116 учащихся ответили – дома, 107 – у других дома. Список дополнен парками, клубами или другими местами.
14 учащихся признали, что использовали кокаин более чем 40 раз, а 20 учащихся употребили кокаин один или два раза. Коноплю использовали один или два раза 93 учащихся, а 18 потребляли более 40 раз это вещество. В то же время, 18 учащихся ответили, что употребили экстази один-два раза, в то время как 11 учащихся употребили его более чем 40 раз.
442 школьников отметили, что в свободное время проводят около двух часов в день в социальных сетях и видео играх, другие 389 сидят в интернете около трех часов ежедневно, а 388 тратят примерно шесть часов или даже больше.
Из учреждений самым большим доверием со стороны учеников пользуются начальные школы – 1187 респондентов. 691 учеников доверяют церкви, 316 – полиции, 224 –судьям.
Анкетирование было проведено в рамках проекта „Молодежь Европы – программа профилактики потребления наркотиков”, пишет rtr.md
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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