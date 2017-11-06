Статистика: сколько сигарет в день выкуривают столичные подростки

Восемьдесят девять учащихся IX и X классов из Кишинева ответили в ходе опроса, что в последние 30 дней выкурили от одной до пяти сигарет в день. Еще 41 учащийся выкурил по шесть и десять сигарет, а 30 учеников – даже более 20 сигарет в день. Результаты опроса о использовании вредных веществ подростками и предподростками (недавно и на протяжении всей жизни) представлены Главным управлением образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев, передает IPN.

В общей сложности, 2679 учащихся из 22 общеобразовательных заведений из всех секторов столицы ответили на вопросы анкеты. На вопрос, как часто употребляли пиво за последние 30 дней, 122 из учеников ответили, что потребляли больше 40 раз, 67 учащихся отметили, что потребляли от 20 до 39 раз, а 560 – один или два раза. В случае 1823 учащихся, ответ был отрицательным.

На вопрос, как часто были пьяными в течение всей жизни, 253 учащихся ответили, что три-пять раза, десять ответили – 19 раз, а 50 учащихся были пьяными на протяжении жизни более чем 40 раз. В случае 1512 респондентов этого никогда не было.

Возраст первого потребления алкоголя составляет более 15 лет в случае 598 учащихся, 14 лет – в случае 582 учащихся и 11 лет или меньше – в случае 339 учащихся. На вопрос о том, где потребляют чаще всего алкоголь, 116 учащихся ответили – дома, 107 – у других дома. Список дополнен парками, клубами или другими местами.

14 учащихся признали, что использовали кокаин более чем 40 раз, а 20 учащихся употребили кокаин один или два раза. Коноплю использовали один или два раза 93 учащихся, а 18 потребляли более 40 раз это вещество. В то же время, 18 учащихся ответили, что употребили экстази один-два раза, в то время как 11 учащихся употребили его более чем 40 раз.

442 школьников отметили, что в свободное время проводят около двух часов в день в социальных сетях и видео играх, другие 389 сидят в интернете около трех часов ежедневно, а 388 тратят примерно шесть часов или даже больше.

Из учреждений самым большим доверием со стороны учеников пользуются начальные школы – 1187 респондентов. 691 учеников доверяют церкви, 316 – полиции, 224 –судьям.

Анкетирование было проведено в рамках проекта „Молодежь Европы – программа профилактики потребления наркотиков”, пишет rtr.md