2017 год может войти в тройку самых жарких лет в истории планеты

Нынешний год был жарким, но он не побьет температурного рекорда 2016 года, а войдет наряду с 2015-м и 2016-м в тройку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом.

Выступившая с таким прогнозом Всемирная метеорологическая организация (ВМО) напомнила, вместе с тем, что 2016-й своему температурному взлету обязан, в значительной мере, природному феномену Эль-Ниньо, тогда как в 2017 году этот феномен не наблюдался.

Эксперты считают, что вследствие "исключительно сильного" феномена Эль-Ниньо "2016 год, вероятно, останется самым теплым годом в истории наблюдений", а 2017-й может претендовать на температурное первенство в рейтинге годов, не отмеченных Эль-Ниньо.

В заявлении ВМО отмечается, что "глобальная средняя температура за период с января по сентябрь 2017 года была на 0,47 (плюс-минус 0,08) градуса Цельсия выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год". Подчеркивается, что это на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху (до 1750 года).

Эксперты напоминают, что в отдельных районах на юге Европы, включая Италию, а также в Северной Африке, некоторых областях на востоке и юге Африки, в азиатской части Российской Федерации "было рекордно тепло". В то же время в северо-западной части США и западной части Канады было более прохладно, чем обычно.

Тем не менее, период с 2013 по 2017 год "станет самым теплым пятилетним периодом в истории наблюдений" со средним значением температур, по предварительным данным, на 0,4 градуса выше, чем с 1981 по 2010 год, и на 1,03 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, передает ТАСС.