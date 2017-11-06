Сеть супермаркетов Lidl может прийти на молдавский рынок

Сеть супермаркетов Lidl в скором времени войдут на молдавский рынок. Так уже в первом квартале 2018 года, в Кишиневе предполагается открыть первый магазин немецкой сети Lidl.

По словам бизнесмена, который включен в переговорный процесс, сейчас обсуждается возможность покупки сети супермаркетов Linella.

На молдавском рынке продовольственной розницы присутствуют семь крупных ритейл-сетей: Unimarket (42 магазина), Linella (39 магазинов), Fidesco (17 cупермаркетов), Nr.1 (девять супермаркетов и один гипермаркет), IMC-Market (шесть магазинов), Fourchettе (десять магазинов), Green-Hiills (12 супермаркетов). Также в Молдове работает гипермаркет украинского бренда Velmart (сети Green-Hills и Velmart принадлежат компании Vistarcom), пишет rtr.md

Напомним, ранее стало известно, что Kaufland откроет в Кишиневе 6 своих магазинов в течение ближайших 2 лет. Как сообщают румынские СМИ, ассортимент товаров, в большей степени, будет тем же, что и в магазинах сети в Румынии.

Lidl – одна из крупнейших торговых сетей в мире, по количеству магазинов она находится на пятом месте, уступая только американским 7-Eleven и Walmart, нидерландской Spar и французской Carrefour.

Магазины Lidl есть во всех странах ЕС, кроме Латвии и Эстонии.