Гражданин Молдовы пытался пересечь границу с фальшивыми документами

Сотрудники Пограничной полиции КПП «Леушены-2» обнаружили у гражданина Молдовы два румынских паспорта с явными признаками подделки.

Произошло это во время плановой проверки документов. У 33-летнего мужчины, отправляющегося в Германию на работу, был при себе только молдавский паспорт, что возбудило у пограничников подозрения.

При более тщательном досмотре у мужчины обнаружили фальшивые документы. При допросе он признался, что сделал их за 160 евро у незнакомого ему человека.

В итоге молдаванину запретили пересекать границу, а документы изъяты и отправлены на экспертизу, пишет aif.md



