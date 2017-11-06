Некоторые столичные семьи будут получать молочные продукты для младенцев

Молодые мамы из социально-уязвимых семей смогут получать молочные продукты в течение первого года жизни своих детей.

Согласно принятому Муниципальным советом постановлению, получать молочную продукцию за счет средств местного бюджета смогут родители детей до одного года, находящиеся на смешанном или искусственном кормлении по медицинским показаниям или из социально-уязвимых семей.

Оценивать социальное положение семей и необходимость выдачи молочной продукции/смеси будут управление социальной помощи и соответственно семейные врачи, передает noi.md.

Согласно постановлению, в зависимости от возраста ребенка будут выдаваться следующие продукты:

– детям в возрасте 0-6 месяцев: молочные добавки в количестве 3600,0-4500,0 г/месяц, кефир 2,5% – 2 бутылки по 200 мл/день или биолакт 5% – 2 бутылки по 200 мл/день;

– детям в возрасте 6-12 месяцев: молочные добавки в количестве 1800-2700 г/месяц, кефир 2,5% – 3 бутылки по 200 мл/день или биолакт 5% – 2-3 бутылки по 200 мл/день и творог – 50 гр/день.