ДТП в столице: автомобиль сбил перебегавшего дорогу подростка

15-летний подросток был сбит автомобилем в то время, когда перебегал дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в столичном секторе Ботаника на бульваре Дечебал. Как свидетельствует видео, снятое очевидцем, у пострадавшего достаточно сильные травмы: он лежит перед автомобилем, не предпринимая попыток подняться.

Прибывшая на место «скорая помощь» доставила его в Центр матери и ребенка. Все обстоятельства аварии, а также степень вины водителя предстоит определить полиции, пишет aif.md



