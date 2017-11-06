Топ лидеров по объему денежных переводов в Молдову

Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов в Молдову, осуществляемых через банки в пользу физических лиц.

Такие данные представил Нацбанк Молдовы, отметив, что в III квартале 2017 г. соответствующие переводы в Молдову из Российской Федерации составили $112,35 млн., или 35,1% от общего объема, передает noi.md.

При этом 98,8% общей суммы трансфертов из России в указанный период были осуществлены посредством систем денежных переводов, а остальные 1,2% – с использованием платёжной системы SWIFT.



По данным НБМ, в первую десятку по объемам денежных переводов в Молдову из-за рубежа в III квартале 2017 г. вошли также: Израиль – $ 50,41 млн. (15,7% от общего объема), Италия –- $ 37,81 млн. (11,8% от общего объема), США – $ 24,79 млн. (7,7% от общего объема), Великобритания – $ 15,85 млн. (4,9% от общего объема), Германия – $ 15,82 млн. (4,9% от общего объема), Франция – $ 8,93 млн. (2,8% от общего объема), Турция – $ 4 млн. (1,2% от общего объема), Польша – $ 3,62 млн. (1,1% от общего объема), Испания – $ 3,6 млн. (1,1% от общего объема).



Далее следуют: Португалия – $ 2,78 млн. (0,9% от общего объема), Чехия – $ 2,9 млн. (0,9% от общего объема), Румыния – $ 2,63 млн. (0,8% от общего объема), Бельгия – $ 2,06 млн. (0,6% от общего объема), Объединённые Арабские Эмираты – $ 1,91 млн. (0,6% от общего объема), Кипр – $ 1,86 млн. (0,6% от общего объема), Канада – $ 1,68 млн. (0,5% от общего объема), Украина – $ 1,38 млн. (0,4% от общего объема) и Казахстан – $ 1,09 млн. (0,3% от общего объема).

На долю вышеупомянутых 19 стран, включая Россию, переводы из которых составили $ 295,49 млн., пришлось 92,2% всех трансфертов в Молдову в III квартале 2017 г.