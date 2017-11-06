ДТП на трассе Кишинев-Чимишлия: автомобиль столкнулися с телегой. ФОТО

В Хынчештском районе в ДТП попали телега и два автомобиля. Авария произошла минувшим вечером на трассе Кишинев-Хынчешты-Чимишлия.

Так, неподалеку от села Бозиень автомобиль марки Audi столкнулся с телегой, после чего, выехав на встречную полосу, врезался в Dodge Caravan.

По словам пресс-секретаря Национального инспектората патрулирования Алины Бунгез, в результате ДТП все транспортные средства сильно пострадали, а два человека были доставлены в больницу.

Оба они являлись пассажирами: мужчина в Dodge, женщина в Audi. Все три водителя отделались лишь испугом. Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить виновного, пишет aif.md





