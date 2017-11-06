Тысячи людей в Британии вышли праздновать Ночь фейерверков. ФОТО

Ежегодно в ночь на 5 ноября, известной как Ночь фейерверков или Ночь Гая Фокса, в британском городе Льюис проходит костюмированный парад, для участия в котором приезжают десятки тысяч людей со всей страны.

Британские власти даже пытались ограничить количество участников, попросив людей, не живущих в городе, воздержаться от посещения мероприятия.

Ночь на 5 ноября отмечается по всей Великобритании - в память о неудавшемся плане Гая Фокса и других католиков-заговорщиков взорвать здание парламента в Лондоне в 1605 году, во время тронной речи короля-протестанта Якова, пишет ВВС.

В эту ночь по всей стране люди запускают фейерверки и зажигают костры, на которых торжественно сжигают чучело Гая Фокса, однако самое зрелищное и массовое мероприятие проводится в Льюисе.

По данным полиции, в этом году праздник в Льюисе собрал в общей сложности около 60 тысяч человек - в то время как население самого городка не превышает 18 тысяч.