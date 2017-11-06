Ученый рассказал, когда появятся беременные мужчины

Президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон рассказал о сроках появления беременных мужчин, которые смогут самостоятельно рожать детей, передает The Independent.

"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной", - отметил он.

По словам Полсона, для беременности мужчины требуется пересадка матки, а также курс гормональной терапии, пишет korrespondent.net.

Правда, по его словам, при появлении ребенка на свет необходимо будет сделать кесарево сечение, что связано с особенностями анатомии мужского таза.

В настоящее время известно, что было проведено девять успешных операций по пересадке матки. Однако все разы она трансплантировалась женщинам.