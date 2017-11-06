В NASA создан отряд по борьбе с астероидами

Учёные из NASA создали международную исследовательскую группу, в задачи которой будет входить мониторинг космического пространства и наблюдение за особо опасными небесными телами. Первые формальные учения новой группы уже состоялись.

Отмечается, что первые учебные обнаружения астероидов с помощью большого телескопа Европейской южной обсерватории прошли ещё в июне и сразу увенчались успехом — астрономы обнаружили астероид астероид 2012 TC4 и рассчитали траекторию его движения рядом с Землёй.

В течение нескольких месяцев астрономы из США, Канады, Колумбии, Германии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, России и Южной Африки отслеживали астероид, изучая его структуру, траекторные особенности и другие параметры.

По словам научного руководителя Института астрономии при Российской академии наук Бориса Шустова, такие наблюдения в ближайшем будущем могут стать обычной практикой для международных исследовательских групп, пишет life.ru