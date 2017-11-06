Россиянка напала на подругу с ножом ради iPhone

20-летняя жительница города Шлиссельбурга Ленобласти набросилась на свою подругу с ножом ради того, чтобы отобрать у нее iPhone. Инцидент произошел 5 ноября.

ак сообщается на сайте регионального МВД, злоумышленница ударила пришедшую к ней в гости знакому в грудь ножом и отобрала телефон. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшая была задержана. Против нее возбуждено уголовное дело, пишет ren.tv