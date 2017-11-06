Быстрее смерти: в США назвали сроки создания гипероружия

В США назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности, сообщает Lenta.ru. Издание сообщает, что эксперт ВВС США Джеффри Захариас уверен, что прогресс в создании такого оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

Эксперт отметил, что серхзвуковой беспилотный летательный аппарат поднимется в небо не раньше 2040-х годов. В это же время будут готовы к использованию и гиперзвуковые платформы для запуска ракет.

Захариас заявил, что прогресс автономности и двигателестроения, достаточный для принятия на вооружение таких аппаратов, будет достигнут в течение двух-трех десятилетий.

Гиперзвуковые ракеты США могут принять на вооружение уже в 2020-х годах, пишет ren.tv

В России гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" может быть запущена и с универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс".