Британский миллиардер откроет ежедневные полеты в космос

В Великобритании миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что намерен организовать ежедневные полеты в космос. Каждый из них будет длиться 10-15 минут. Стоимость такого путешествия составит около 250 тысяч долларов, пишут иностранные СМИ.

Организацию полетов возьмет на себя Virgin Galactic, которую возглавялет Брэнсон. Сейчас компания занимается разработкой нового аппарата, с помощью которого можно будет отправиться в пилотируемый полет, пишет ren.tv

Предыдущие версии подобного аппарата испытания не прошли. В 2014 году корабль SpaceShipTwo отделился от носителя, но был разрушен на высоте 14 километров. Один из его пилотов погиб, второму удалось спастись.