Опрос: в случае выборов в парламент прошли бы только три партии

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы на основе партийных списков, в парламент прошли бы только три партии: социалисты, партия "Действие и солидарность", а также Демократическая партия Молдовы. Таковы данные опроса, который провела компания "Фонд общественного мнения" по заказу газеты "Тимпул".

По данным исследования, среди определившихся респондентов, более 50% проголосовали бы за Партию социалистов. Партия "Действие и солидарность" получила бы поддержку почти 26%, а демократы - чуть больше 6%.



В то же время Партия "Платформа "Достоинство и Правда", коммунисты и политформирование "Наша партия" не преодолели бы избирательный порог. Также в парламент не прошли бы Народно-европейская партия, либералы и либерал-демократы.



На вопрос о том, кому из политиков они больше всего доверяют, почти 36% опрошенных назвали президента страны Игоря Додона. Лидеру партии "Действие и солидарность" Майе Санду доверяют почти 22%, а Андрею Нэстасе - около трех. Лидер Демократической партии Влад Плахотнюк пользуется доверием чуть более 2% опрошенных.

Далее следуют премьер-министр Павел Филип, лидер политформирования "Наша партия" Ренато Усатый, которые набрали почти 2%. Зинаида Гречаная и Андриан Канду получили чуть больше 1%.

Опрос проводился с 7 по 29 октября среди 4517 респондентов. Погрешность составляет ± 1,5%.





