В программе инновационных проектов по защите окружающей среды примут участие 420 аграриев

Молдавские фермеры, продвигающие инновационные проекты и технологии по защите окружающей среды, получат финансирование от Международного фонда развития сельского хозяйства. Стоимость программы около 24 миллионов долларов, рассчитана она на шесть лет. В ней примут участие примерно 420 аграриев.

"Средства пойдут на строительство 24 сетей водоснабжения, восстановление 12 участков дороги, 4-5 водоёмов и озёр", - сообщает директор IFAD Викто Рошка.



Рассчитывать на гранты могут мелкие и средние предприниматели. Стоимость одного проекта не должна превышать 200 тысяч долларов. Также предусмотрены безвозмездные кредиты для женщин, развивающих бизнес в бедных населённых пунктах страны.



"Индивидуальные предприниматели смогут получить на развитие бизнеса до полутора тысячи долларов, на совместные проекты женщин предусмотрено по восемь тысяч долларов", - продолжил директор IFAD Виктор Рошка.



Подавать заявки на участие в программе можно с января 2018 года.



"Это должны быть сельскохозяйственные производители, готовые принять участие в подобных проектах. Их вклад должен быть не менее 15%", - подчеркнул Виктор Рошка.



С 2000 года Международный фонд развития сельского хозяйства выделил молдавским предпринимателям более 124 миллионов долларов.





