Стрельба в Техасе: ВВС США не внесли нападавшего в базу преступников

Представители командования Военно-воздушных сил США заявили, что расследуют, почему сведения о криминальном прошлом Девина Патрика Келли, устроившего стрельбу в церкви в Техасе, не были внесены в национальную базу данных преступников.

В 2012 году Келли, служивший в авиации, был отдан под трибунал за избиение жены и ребенка и приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Ему было также запрещено владеть огнестрельным оружием.

Однако это не помешало ему купить в прошлом году винтовку, с которой он и напал на небольшую баптистскую церковь в пригороде Сан-Антонио в минувшее воскресенье.

Он убил по меньшей мере 26 человек и позже был обнаружен мертвым в машине, сообщает ВВС.

По словам полицейских, очевидно, 26-летний Келли покончил с собой, убегая от свидетелей бойни в церкви.

Как заявил журналистам AP региональный директор техасского департамента общественной безопасности Фримэн Мартин, Келли был дважды ранен одним из вооруженных преследователей.

В понедельник командование ВВС США выпустило заявление, в котором говорится: "Первоначальные данные указывают на то, что информация о судимости [Девина] Келли за насилие на бытовой почве не была внесена в базу данных Национального центра криминальной информации сотрудниками отдела специальных расследований базы ВВС "Холломэн".

Сейчас представители ВВС и Пентагона проводят совместное расследование по этому поводу.

Во время нападения на церковь в Сазерленд-Спрингс Келли был вооружен полуавтоматической винтовкой и двумя пистолетами.

По данным властей, незадолго до этого у нападавшего произошла ссора с тещей, однако пока преждевременно говорить, насколько этот конфликт повлиял на его планы.

Келли удалось обезвредить благодаря быстрой реакции местных жителей, ставших очевидцами нападения. Один из них открыл встречный огонь по стрелку, ранив его и вынудив обратиться в бегство. Перед смертью Келли позвонил своему отцу, чтобы попрощаться.

"У него не было расовых или религиозных мотивов, - заявил журналистам Мартин. Был домашний конфликт с семьей и родителями жены".

По словам Мартина, Келли писал сообщения с угрозами своей теще, которая посещает эту церковь.