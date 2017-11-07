Минюст подготовил поправки в Конституцию о назначения судей и Высшего совета магистратуры

Минюст подготовил поправки в Конституцию. Они касаются процедуры назначения судей и Высшего совета магистратуры.

В частности, судейсккий мандат предлагается сделать единым и продлить срок его действия до достижения судьей пенсионного возраста.



Сейчас судей назначают на пять лет, а действие мандата продлевается только в случае отсутствия в деятельности судьи нарушений.



Минюст предлагает передать право назначения судей Высшему совету магистратуры. Сейчас их назначает президент.



Также оговаривается лишение судей общего иммунитета. Их смогут подвергнуть уголовному преследованию за преступления.



Срок действия мандата членов Высшего совета магистратуры предлагается продлить с четырех лет до шести. А также отменить возможность избираться в ВСМ во второй раз подряд.



По мнению Минюста, генеральный прокурор и министр юстиции не должны входить в состав Высшего совета магистратуры.



Проект поправок в Конституцию передан на рассмотрение в правительство.





