Андриан Канду провел встречу с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем

Пакет законов, призванных покончить с давлением на бизнес, будет представлен в парламенте в ближайшее время. Об этом спикер Андриан Канду сообщил еврокомиссару по торговле Сесилии Мальмстрем. Она находится в нашей стране с визитом.

В ходе встречи Канду рассказал, что делают молдавские власти для улучшения делового и инвестиционного климата.



Сегодня Сесилия Мальмстрем проведет встречи с премьер-министром Павлом Филипом и президентом Игорем Додоном. Также она посетит одну из компаний, которая занимается экспортом орехов и фруктов на европейский рынок.



Евросоюз - основной торговый партнер Молдовы. За восемь месяцев текущего года объем экспорта молдавских товаров в ЕС достиг почти миллиарда леев. Это - более 64% от общего уровня внешней торговли.







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