Землю накроет серия магнитных бурь

На текущей неделе метеорологи прогнозируют магнитные бури, которые начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва. Также довольно беспокойным будет 15 ноября, когда магнитосфера будет возбуждена.

В другие дни метеорологи обещают передышку, но крайне чувствительные люди могут испытывать неприятные симптомы еще за несколько дней до начала самих бурь, пишет korrespondent.net

Люди, которые страдают от метеозависимости, могут испытывать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и другие неприятные симптомы.

Доктора советуют в период магнитных колебаний отменить физические нагрузки и избегать стрессов. Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя, курения и наладить систему питание: отказаться от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме.