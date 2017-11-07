Mercedes показал "прощальный" внедорожник G‐Class

Компания Mercedes рассекретила "прощальную" версию внедорожника G‐Class, который должен поступить в продажу в январе 2018 года, о чем отмечается на сайте Mercedes-Benz.

Внедорожник будет доступен в трех модификациях: G350d, G350d Professional и G500, при этом каждая из них поступит в лимитированном количестве - только 463 единицы, сообщает korrespondent.net

Новинки будут отличаться эксклюзивными элементами как экстерьера, так и интерьера. Кроме того, производитель обещает увеличенный список стандартного оборудования уже в базовой комплектации.

Относительно стоимости автомобилей известно, что она будет выглядеть так: G350d Professional - € 103 940, G350d - €122 918, а G500 - €140 164.