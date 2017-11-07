В Одессе за ночь сгорели почти 20 авто. ФОТО

В Одессе на ряде парковок произошли пожары, в результате чего огонь повредил 19 автомобилей. Об этом сообщает 7 телеканал.

Первые два пожара произошли на территории жилмассива Радужный. Между двумя очагами было около 150 метров. В результате пять машин сгорели полностью, еще четыре - повреждены огнем частично. ЧП произошло около трех часов ночи.

Далее происшествие произошло в центре города на улице Базарной. Здесь в огне пострадали еще пять машин.

Последнее возгорание произошло на улице Рекордной в 5:30. На месте пожара нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батареек на капоте одной из сгоревших машин. Всего в результате пожара пострадали пять машин.

На местах работают сотрудники ГосЧС. Выясняются все обстоятельства происшествий, пишет korrespondent.net