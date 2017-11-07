Выявлена опасность недосыпания для человека

Группа ученых из Лос-Анджелеса исследовала проблему нехватки сна для человека и пришла к выводу, что недосыпание столь же вредно для мозга, как алкоголь. Статья на данную тему была опубликована в научном издании Nature Communications.

Сообщается, что специалисты проанализировали мозг двенадцати больных эпилепсией путем вживления в него электродов. При этом всем участникам требовалось распределить разные изображения по категориям.

В итоге оказалось, что чем более сонным был человек, тем тяжелее он справлялся с поставленной задачей.

"Мы зачарованно наблюдали за тем, как недосыпание замедляло мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались дольше, чем обычно", - отметил доктор Юваль Нир.

Также исследователи отметили, что, несмотря на бодрствование мозга участников, все же определенная его часть будто "спала". Это, в свою очередь, могло вызвать проблемы со зрением и провалы в памяти.

"Это закладывает основу для когнитивных просчётов в том, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы на него реагируем", - добавил один из специалистов.