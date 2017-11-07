Внедорожник влетел в здание школы в Австралии, погибли дети

Два восьмилетних школьника погибли в результате въезда внедорожника Toyota Kluger в здание начальной школы на юго-западе австралийского города Сидней, сообщает Reuters.

В классе на момент аварии находились 24 учащихся и учитель, и 21 из них получили различные травмы и ушибы. Всего было госпитализировано пятеро детей, из них двое с самыми серьезными травмами скончались в больнице, сообщает korrespondent.net

Полиция не считает произошедшее терактом. По данным правоохранителей, за рулем врезавшегося в здание школы внедорожника была 52-летняя женщина, отвозившая ребенка в учебное заведение. Она не пострадала, но была отправлена на медицинское освидетельствование.