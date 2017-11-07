В России самолет упал между домами, погиб пилот

Самолет Ан-2, который выполнял частный рейс в Хабаровский край, разбился в районе поселка Экимчана Амурской области.

Исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая сообщила, что самолет летел заказным рейсом в село Удское Хабаровского края.

"Он взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сесть обратно на взлетно-посадочную полосу", − пояснила она.

По словам Асадчей, пилоты не дотянули до взлетно-посадочной полосы и самолет упал между домами. На борту находилось два человека без пассажиров.

Один пилот погиб, второй получил незначительные травмы, сообщает korrespondent.net

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что у разбившегося Ан-2 неисправность выявилась сразу после взлета и пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее.

Региональный главк МЧС и власти Приамурья сообщили, что самолет загорелся в результате жесткой посадки.