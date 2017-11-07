Норвегия лидирует по поставкам газа в Европу

Норвегия за прошедший газовый год (начинается в октябре) экспортировала в Европу рекордный объём газа − 123 миллиарда кубометров. Об этом сообщил старший вице-президент по маркетингу и трейдингу Statoil Тор Мартин Анфинсен в ходе европейской газовой конференции, передает Интерфакс.

"Мы видим более высокий спрос в Европе по самым разным причинам", − отметил Анфинсен.

Топ-менеджер Statoil указал, что таким образом Норвегия заняла 25% в объеме потребления газа Европой. Он также уточнил, что Statoil продает сжиженный природный газ (СПГ) с норвежского проекта Snohvit.

Так, по словам Анфинсена, 5,5 миллиарда кубометров газа было экспортировано в виде СПГ, из них доля Statoil составила 8%.