В США задержали мужчину, который хотел убивать "белых полицейских"

Секретная служба США задержала у Белого дома в Вашингтоне мужчину, который хотел убивать "белых полицейских", сообщает телеканал Fox News.

"Майкл Арега из Далласа, штат Техас, был арестован во второй половине дня в понедельник после того, как отдел разведки Секретной службы получил около 15 часов предупреждение из департамента полиции округа Монтгомери штата Мэриленд о необходимости розыска Ареги", — сообщает телеканал.

Мужчину задержали в сквере Лафаетт, который примыкает непосредственно к резиденции президента США. После этого Арега заявил, что хотел убить "всех белых полицейских в Белом доме", пишет РИА Новости

Инцидент произошел через сутки после трагедии в штате Техас, где белый американец застрелил в церкви 26 человек.

На странице молодого человека с именем Майкл Арега из Далласа в сети Facebook опубликованы записи о том, что в понедельник он был в сквере Лафаетт. Кроме того, там же есть записи с призывом "восстановить справедливость в мире во имя Иисуса Христа" и обещания сделать это. Согласно опубликованным фотографиям автор этого аккаунта — афроамериканец. Не исключено, что он из Эфиопии, где преимущественно распространено христианство.







