В Мексике нашли расчлененные тела людей

Расчлененные тела семи человек обнаружены полицией в мексиканском штате Герреро, сообщил в понедельник представитель группы по координации безопасности штата Роберто Альварес Эредия.

По данным Эредии, слова которого приводятся в сообщении группы, тела были брошены в пластиковых мешках на дороге рядом с городом Чилапа.

Это уже вторая подобная находка в районе Чилапы в этом году. В марте там же были найдены фрагменты шести тел в 13 пластиковых мешках. Возможным мотивом преступления в обоих случаях могла стать борьба между преступными группировками за контроль над посадками мака, которого много в горах Герреро, пишет РИА Новости.