На территории электростанции возле коммуны Грэтиешть найден труп мужчины

На территории электростанции возле коммуны Грэтиешть найден задушенным 33-летний мужчина. Он исчез несколько дней назад, родственники обратились в полицию, чтобы найти мужчину.

Заместитель главы Прокуратуры Кишинева в районе Рышкань Корнелиу Братунов сообщил , что мужчина был родом из Грэтиешть, его обнаружили мертвым утром в понедельник, 6 ноября, передает crimemoldova.com

«Родственники объявили его пропавшим несколько дней назад. В то же время, его близкие сообщали нам, что мужчина употреблял алкоголь. Полицейские не заметили никаких признаков насилия на теле, но мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы», – сообщил Братунов.

Правоохранители утверждают, что основная версия – самоубийство, пишет point.md.

Мужчина был женат и имел ребенка.

Ведется следствие.