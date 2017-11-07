Житель Флорешт пытался незаконно ввезти в Молдову пневматическое оружие

Инспекторы таможенного поста «Костешты» предотвратили попытку незаконного введения в страну пневматического пистолета, который, согласно действующему законодательству, является объектом обязательной декларации.

Пневматический пистолет модели Kandar B3-3 (5,5 мм) был найден в багаже 27-летнего жителя Флорешт, который ехал в рейсовм автобусе из Чехии в Молдову.

В его багаже сотрудники таможни обнаружили и 250 металлических шаров, которые также были скрыты от таможенного контроля, передает NOI.md.



Оружие и металлические шарики были изъяты и отправлены компетентным органам на экспертизу, а правонарушитель будет наказан штрафом в размере до 4500 леев.