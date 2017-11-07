В ближайшие дни в Молдове ожидаются туманы

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 7 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

Сегодня, а также в ближайшие дни будет туманно, однако без значительных осадков.

Геомагнитная обстановка не будет спокойной. В ближайшие несколько дней возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные геомагнитные волнения. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 8 и 9 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С. В четверг возможны небольшие дожди на территории всей страны, пишет rtr.md

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