Молодой человек ограбил двух школьниц в столице

В столице задержали 25-летнего парня, подозреваемого в ограблении.

По данным полиции, молодой человек напал на улице на двух школьниц и отнял у них мобильные телефоны. Затем оба смартфона он продал.

Задержанный ранее уже был судим за кражу. Теперь ему грозит до 17 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.







