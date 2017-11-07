Евросоюз предоставит обещанные Молдове деньги в срок. Об этом заявила комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, которая находится с визитом в Кишинёве.
Она добавила, что прежде, чем перевести средства, европейские чиновники проверят уровень выполнения обязательств перед фондом.
"Эти средства выделили после переговоров с МВФ. Мы также изучаем поправки в Кодекс о выборах, Венецианская комиссия дала свои рекомендации. Надеемся, всё будет ясно и первый транш поступит в срок", - сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Еврокомиссар также отметила развитие торговых отношений между Молдовой и Евросоюзом. Она подчеркнула, что за три года внедрения Соглашения о зоне свободной торговли экспорт молдавских товаров в страны ЕС заметно вырос.
"Сотрудничество между Молдовой и ЕС укрепилось и продолжает развиваться. Производители соков, фруктовых и овощных консервов увеличили поставки в страны Евросоюза на 20%, а экспорт вина удвоился. И это хорошо для европейских потребителей. Преимущества очевидны", - сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Премьер Павел Филип то же затронул преимущества Соглашения о свободной торговле.
"Мы также отмечаем рост числа компаний, которые поставляют товары в Евросоюз. Такая динамика предопределила нашу просьбу об увеличении экспортных квот на такие продукты, как столовый виноград, сливы и черешню", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Евросоюз - основной торговый партнер Молдовы. За восемь месяцев текущего года объем экспорта молдавских товаров в ЕС достиг почти миллиарда леев. Это - более 64% от общего уровня внешней торговли.
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