Специалисты назвали стоимость производства iPhone X

Специалисты издания TechInsights установили, каковы затраты Apple на производство смартфона iPhone X. Оказалось, что оптовая стоимость комплектующих для одного гаджета составляет 357,50 долларов.

Известно, что цена самого смартфона стартует от отметки в 999 долларов и на сегодняшний день этот показатель - самый высокий в истории Apple. Для сравнения, цена iPhone 8 на родине составляет 699 долларов.

По части комплектующих известно, что самый дорогой в гаджете - 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который обходится в 65,50 долларов за штуку. Рамки гаджета оценены в 36 долларов, а алюминиевый корпус - в 21,50 доллара.

Однако специалисты подчеркивают, что эти подсчеты включают исключительно цену комплектующих, без оценки стоимости разработок и исследований, на которые были потрачены годы, пишет korrespondent.net