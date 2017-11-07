Певица Sia узнала о краже своих "голых" фото и показала их

Австралийская певица Sia выложила на своей Twitter-странице фотографию, которую в Сети пытались продать под видом ее фото в обнаженном виде. Этот факт обнаружило издание BuzzFeed.

В комментарии к снимку певица отметила, чтобы поклонники не тратили свои деньги на фото.

"По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!", - написала Sia.

На скриншоте, который обнародовала артистка, указано, что в случае оплаты покупателю будет выслан более четкий снимок, а также еще 14 дополнительных. Подписчики певицы похвалили ее за проявленную смелость, пишет korrespondent.net