В комментарии к снимку певица отметила, чтобы поклонники не тратили свои деньги на фото.

"По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!", - написала Sia.

На скриншоте, который обнародовала артистка, указано, что в случае оплаты покупателю будет выслан более четкий снимок, а также еще 14 дополнительных. Подписчики певицы похвалили ее за проявленную смелость, пишет korrespondent.net

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy