Россиянка лечила восьмилетнюю дочь водкой

Павловский районный суд Воронежской области лишил родительских прав 27-летнюю женщину, поившую дочь водкой для укрепления иммунитета. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что женщина неоднократно распивала спиртное в своем доме со знакомыми и приглашала к застолью восьмилетнюю дочь. На глазах у собутыльников она заставляла ее пить водку. На замечания отвечала, что крепкий алкоголь помогает ребенку хорошо спать и избегать простудных заболеваний, пишет lenta.ru

Ранее суд привлекал мать к уголовной ответственности по части 2 статье 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное родителем»). Виновную приговорили к условному лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.