Во французском городке Вандевр-ле-Нанси (Лотарингия) 17-летний торговец наркотиками принял четверых полицейских за своих клиентов и был схвачен стражами порядка. Об этом сообщает L'Est Republicain.
Машина, где находились четверо сотрудников отдела по борьбе с преступностью, остановилась на одном из паркингов. Одетые в штатское полицейские вышли из автомобиля, чтобы размяться. В этот момент их заприметил наркоторговец, промышляющий сбытом запрещенных препаратов в этом районе.
Он направился к стражам порядка, приняв их за покупателей и рассчитывая заключить сделку. Подойдя к группе офицеров почти вплотную, молодой человек понял свою ошибку. Он начал что-то бормотать и попытался ретироваться.
Такое поведение юноши показалось полицейским подозрительным. Они нагнали парня и обыскали его. В сумке торговца было обнаружены расфасованные в пакетики 70 доз кокаина и героина. Молодого человека доставили в полицейский участок, суд принял решение о его аресте.
Полицейские заявили, что это было самое легкое задержание в их жизни, пишет lenta.ru
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