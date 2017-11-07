17-летний подросток объелся до смерти в клинике по снижению веса

17-летний Фабиан М. был найден мёртвым в швейцарской клинике для худеющи. По мнению детективов, подросток, весивший 280 кг, объелся и задохнулся под весом собственного тела.

Тело семнадцатилетнего подростка было найдено на полу его комнаты — он упал со стула и задохнулся под собственным весом. Полицейским удалось выяснить, что юноша постоянно нарушал правила диеты и получал запрещённую пищу прямо во время лечения — пицца, куриные крылышки и бургеры доставлялись к воротам клиники. В результате за время пребывания в больнице Фабиан не только не похудел, но и набрал дополнительный вес, сообщает Daily Mail.

Сестра Фабиана Дайена рассказала, что юноша с самого раннего детства страдал от переедания. Близкие безуспешно пытались изолировать мальчика от пищи и обратились в швейцарскую клинику в надежде на квалифицированную помощь специалистов. Дайена убеждена, что именно персонал клиники виновен в смерти брата: во время последней встречи с матерью юноша жаловался на плохое самочувствие, однако медсёстры не захотели вызывать скорую помощь. В настоящий момент расследованием трагического инцидента занимается полиция, пишет life.ru