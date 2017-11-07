YouTube TV будет заранее уведомлять о прямых трансляциях

В приложении YouTube TV для мобильных устройств появились напоминания о предстоящих прямых трансляциях, сообщает 9to5google.

В версии 1.10 появится функция "уведомлять, когда начнётся ваш любимый эфир". Для этого нужно нажать на значок колокола около нужного вам канала, пишет life.ru

Новая версия приложения сегодня появилась на Android, пользователям iOS она доступна уже неделю. О том, будет ли такая функция в веб-интерфейсе, неизвестно.