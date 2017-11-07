Xiaomi планирует выпустить водостойкий и противоударный смартфон

Xiaomi планирует выпустить смартфон с тремя защитными функциями в 2018 году, сообщает GizChina. Компания задумалась над водостойкостью, противоударностью и пылезащитой своих устройств.

Так китайская корпорация надеется навязать конкуренцию ведущим брендам. В 2017-м вышли водостойкие iPhone 8, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ1 и LG V30. В ассортименте Xiaomi такая функция есть только у флагманов IP67 и IP68.

По слухам, новый смартфон выйдет в начале 2018 года и это не будет новой линейкой. Есть вероятность, что компания выпустит Mi 7, пишет life.ru