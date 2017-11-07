Учёные предлагают ввести универсальный календарь

Введение единого времени и отказ от переходов, по словам учёных, значительно облегчит жизнь простых людей по всему миру.

Выступая за введение единого времени, учёные отмечают, что переход с летнего на зимнее время и обратно, помимо путаницы, вызывает и серьёзные проблемы со здоровьем у обычных людей, сообщает Science Alert. При этом, по словам учёных, происходят сбои в биологических часах организма. Проще говоря, организм не успевает адаптироваться к изменению времени и испытывает сильный стресс, пишет life.ru

Учёные из Университета Эмори в Атланте считают, что имеет смысл лишь смещение времени на час вперёд — тогда организму будет проще адаптироваться к изменениям. Так же учёные отметили, что отказ от перехода на летнее и зимнее время позволит отказаться от внесения изменений в привычный людям график встреч и дел.

В этом отношении дальше остальных пошли исследователи из Университета Хопкинса, которые предложили ввести единый универсальный календарь. Этот план предусматривает стабильный календарь, который абсолютно идентичен из года в год и позволяет проводить постоянное, рациональное планирование ежегодных мероприятий, начиная от посещения школы и заканчивая рабочими праздниками.