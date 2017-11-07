ПКРМ отметила Столетие Октябрьской революции

Столетие Октябрьской революции отметили члены и сторонники Партии коммунистов. На митинг у памятника «вождю мирового пролетариата» пришли в основном пожилые люди.

"Для нас это святой день. Мы выросли при советской власти. Эту советскую власть, наверное, все ждали. Революцию все ждали".



"Это человек, который избавил народ от безграмотности, от нищеты, создал равенство, братство между народами".



Были среди манифестантов и люди молодые. Но им в основном сказать было нечего.



Лидер коммунистов Владимир Воронин считает, что будущим поколениям еще предстоит осознать важность революции.



"Молодые люди еще не поняли, что можно жить по-другому. Их вовлекли в игру, которая несет духовное разрушение. Советское социалистическое государство, созданное сто лет назад, добилось колоссальных успехов. Это было государство, основанное на равенстве", - сказал председатель ПКРМ Владимир Воронин.



К столетию революции коммунисты также приурочили научные конференции и торжественное заседание центрального комитета партии.





