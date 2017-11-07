Молодые семьи смогут взять кредит на приобретение жилья на льготных условиях

Молодые семьи, намеревающиеся приобрести жильё, смогут взять кредит на льготных условиях. А государство выступит гарантом половины суммы. Это предусматривает программа "Prima Casă", способ внедрения которой обсудят сегодня в правительстве. Об этом заявил Влад Плахотнюк после еженедельного заседания ДПМ.

"Мы оказали политическую поддержку этой программе. Она рассчитана на молодые семьи, чтобы они не уезжали за границу, а оставались в Молдове. Были предложены конкретные меры, как стимулировать молодёжь, работающую в бюджетной сфере, на покупку жилья при помощи некоторых льгот. Мы также попросили рассмотреть возможность, чтобы государство компенсировало этим семьям половину процентной ставки по кредиту", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Программу "Prima Casă" одобрили этим летом. Согласно концепции, разработанной Министерством финансов, участвовать в ней могут люди моложе 45-ти лет, официально трудоустроенные и не имеющие другой недвижимости, а также ипотечных кредитов. Их зарплата должна быть вдвое больше ежемесячного взноса.





