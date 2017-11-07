Мужчина инсценировал собственное убийство, узнав, что жена заказала его киллеру

Отставной тренер по боксу Рамон Соса из Хьюстона, штат Техас, инсценировал собственное убийство, чтобы помочь агентам ФБР арестовать свою жену Марию Лулу, которая "заказала" супруга одному из его бывших учеников. Сотрудники спецслужб загримировали мужчину под мертвеца и показали снимки его супруге, сообщает Metro.

В Сеть попали кадры, на которых Рамон Соса запечатлен с нарисованным пулевым отверстием в голове. Снимки и грим были сделаны сотрудниками ФБР. Специально для поимки Марии Лулу мужчина был не только загримирован под мертвеца, но и вывезен в пустыню, где Рамона сфотографировали на фоне вырытой для него могилы.

"Киллер" из числа бывших учеников тренера, к которому обратилась его супруга, оказался агентом спецслужб под прикрытием. Лулу была арестована с поличным в тот момент, когда фальшивый убийц передал ей фото с якобы застреленным мужем. Женщину приговорили к 20 годам тюрьмы, пишет vesti.ru

Рамон и Мария прожили вместе восемь лет, пока их отношения не начали ухудшаться из-за финансовых проблем в 2015-м. По словам Рамона Сосы, он никогда не думал, что его отношения с супругой закончатся вот так.