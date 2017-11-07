Золотая молодежь на Gelandewagen совершила опасный заезд по дорогам Москвы. ВИДЕО

В паблике "Богатые русские дети" в "Инстаграме" появилось видео очередного опасного заезда золотой молодежи по дорогам Москвы. На кадрах видно, как Mercedes Gelandewagen устроил заезд по встречной полосе.

Водитель внедорожника, стремясь объехать затор, не просто выезжает на встречку, но и проезжает под опорой моста, где должен двигаться только встречный транспорт. Завершив опасный маневр, стритрейсер возвращается в свою полосу, пишет vesti.ru

В ГИБДД скандальные кадры пока не прокомментировали.