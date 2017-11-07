На юге Мексики взорвался склад пиротехники: есть пострадавшие

В городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, расположенной в южном мексиканском штате Чьяпас, прогремел мощный взрыв на складе пиротехники. По предварительным данным, пострадали два человека.

Склад, на котором произошло ЧП, находился в жилом доме рядом с мастерской, где производились фейерверки. О причинах инцидента не сообщается, пишет vesti.ru

К настоящему времени пожарные справились с возникшим после взрыва возгоранием.



