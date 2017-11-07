Житель Техаса едва не утонул, спасаясь на машине от полиции

Мужчину по имени Дэниел Бэшем остановили по подозрению в пьяном вождении.

Пытаясь избежать ареста, он сел в машину и попытался скрыться. Но погоня завершилась в озере — мужчина направил авто в воду, после чего выпрыгнул из окна.

Правда, уйти от погони ему все же не удалось — мужчину все равно задержали, сообщает vesti.ru